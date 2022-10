Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat vineri ca anexarea teritoriilor ucrainene la Federația Rusa este cea mai mare tentativa de confiscare a teritoriului european de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, avertizand ca reprezinta cea mai mare escaladare a conflictului de la inceputul…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) s-a declarat luni gata sa se deplaseze in Ucraina si Rusia in aceasta saptamana pentru “a continua consultarile” vizand instituirea unei zone de protectie in jurul centralei nucleare de la Zaporojie, relateaza AFP. “Acest razboi…

- Ucrainenii din orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, care este sub ocupația rușilor, se tem ca vor fi chemați sub arme de Moscova, in urma unui referendum privind aderarea la Rusia, la care unii locuitori au fost forțați sa voteze sub amenințarea armelor, a declarat luni, 26 septembrie, primarul exilat…

- NATO isi va spori ajutorul pentru Ucraina drept raspuns la referendumurile false pe care Rusia le deruleaza in teritoriile ocupate din tara vecina, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza Reuters.El a facut aceste declaratii in contextul in care Moscova a declansat…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut vineri o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters si AFP. Conform versiunii prezentate de presedintia rusa asupra desfasurarii acestei discutii, presedintele Putin a spus ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat marti „ipocrizia” pe care o observa „in special pe continentul african” de a nu recunoaste clar „o agresiune unilaterala” a Rusiei impotriva Ucrainei și le cere ajutor africanilor in a opune rezistența Rusiei. El a facut aceste declarații in timpul unei…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba cere miercuri armament si sanctiuni suplimentare, dupa ce Moscova a anuntat ca-si largeste ofensiva in Ucraina, relateaza AFP. "Rusii vor sange, nu negocieri. Indemn toti partenerii sa consolideze sanctunile impuse Rusiei si sa accelereze livrarile de armament…