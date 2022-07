Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat vineri orașul Odesa și a anunțat ca ucrainenii sunt pregatiți sa inceapa exporturile de cereale, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Centrul de coordonare comun insarcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagra a fost inaugurat, miercuri, la Istanbul, conform acordurilor semnate pe 22 iulie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acest centru – instalat intr-o Academie Militara – urmeaza sa fie condus de catre…

- Fortele ruse au atacat din nou joi Insula Serpilor din Marea Neagra, fiind afectat un chei ca urmare a impactului a doua rachete, a anuntat purtatorul de cuvant al administratiei militare ucrainene din Odesa (sud), Serghei Bratciuk, pe contul sau de Telegram, transmite EFE. Reuters informeaza ca atacul…

- Fortele ruse au atacat din nou joi Insula Serpilor din Marea Neagra, fiind afectat un chei ca urmare a impactului a doua rachete, a anuntat purtatorul de cuvant al administratiei militare ucrainene din Odesa (sud), Serghei Bratciuk, pe contul sau de Telegram, transmite EFE. Reuters informeaza ca atacul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat, marti, Consiliului de Securitate al ONU sa trimita o comisie de ancheta pentru a dovedi ca centrul comercial din Kremenciuk a fost distrus de o racheta ruseasca, potrivit AFP, citat de News.ro. In timpul unei interventii in direct in fata Consiliului,…

- Rusia este pregatita sa ofere un coridor umanitar pentru vase ce transporta alimente din Ucraina, in schimbul ridicarii unor sancțiuni, a transmis agenția de presa Interfax, care il citeaza pe ministrul de Externe adjunct, Andrei Rudenko, transmite The Guardian. Porturile Ucrainei de la Marea Neagra…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indemnat statele partenere sa semneze un acord si sa creeze un mecanism prin care bunurile si fondurile rusesti aflate sub jurisdictia lor sa poata fi confiscate pentru a fi folosite la oferirea de compensatii celor afectati de razboi. „Indemnam tarile partenere…

- O nava rusa folosita pentru transport logistic, „Vsevolod Bobrov”, a fost cuprinsa de un incendiu la bord și a fost remorcata din zona Insulei Șerpilor catre portul Sevastopol, a anunțat Serhii Bratciuk, purtator de cuvant al Administrației militare regionale din Odesa, citat de CNN. La randul sau,…