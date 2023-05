Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa și alte zece au fost ranite marți, in urma bombardamentelor rusești asupra unui muzeu din Kupiansk, in regiunea Harkov, relateaza The Guardian. „Țara terorista face totul pentru a ne distruge complet”, a reacționat președintele Volodimir Zelenski. Intre timp, Rusia a inceput…

- Aproximativ 50 de aliati ai Ucrainei, indemnati de Volodimir Zelenski sa livreze armament si munitie suplimentare, se reunesc vineri in Germania pentru a-si coordona ajutorul militar acordat Kievului, care afirma ca pregateste o contraofensiva de amploare, relateaza AFP.Aceasta reuniune, organizata…

- Suntem in ziua 410 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski vrea sa obtina la summitul NATO de la Vilnius, care va avea loc in iulie, invitatia de aderare a Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica, subliniind, in discursul sau de sambata seara, ca fara Ucraina, NATO nu poate apara…

- Evgheni Priojin, cunoscut drept oligarhul lui Putin, susține ca ucrainenii au un plan amplu pentru eliberarea teritoriilor. El spune ca Ucraina a concentrat 200 de mii de rezerviști in Donbas, dintre care 80 de mii in apropiere de Bahmut."Vor incerca sa blocheze Crimeea, apoi, cel mai probabil, se vor…

- Suntem in ziua 380 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Armata ucraineana a impiedicat trupele rusești sa incercuiasca orașul Bahmut, dar situația de pe campul de lupta din zona ramane „foarte dificila”, a declarat joi General-colonelul Oleksandr Sirski, comandantul Forțelor Terestre ale…

- Secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei (NSDC), Oleksii Danilov, a anuntat joi ca tara sa va schimba strategia pentru a-si recupera peninsula Crimeea, anexata ilegal de catre rusi in 2014, transmite EFE, preluata de Agerpres. ”Strategia pentru eliberarea Crimeei: a sosit…

- In mai puțin de doua saptamani se implinește un an de cand Rusia a invadat Ucraina, iar armata ucraineana susține ca forțele ruse pregatesc un atac de proporții pe care vor sa-l lanseze in ziua „aniversarii”. Insa reprezentanții serviciilor secrete din Ucraina spun acum ca, in acest moment, Rusia nu…

- Luni, 6 februarie, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca tara sa – aflata in plin razboi in urma invaziei declansate acum aproape un an impotriva sa de catre Rusia, este gata sa ofere asistenta poporului turc ”prieten” in urma cutremurului care a lovit Turcia in cursul noptii de duminica…