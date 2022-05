Stiri pe aceeasi tema

Volodimir Zelenski a criticat, miercuri, indecizia europenilor cu privire la aderarea țarii sale la Uniunea Europeana și faptul ca nu exista inca un termen concret pentru o eventuale intrare a Ucrainei in blocul european. Ucrainenii nu pot ramane intr-o incertitudine permanenta, a spus președintele…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca l-a invitat pe Emmanuel Macron in Ucraina pentru a vedea ca armata rusa comite "genocid", termen pe care liderul framcez a refuzat pana acum sa il foloseasca, informeaza AFP.

Ministrii de externe ai tarilor din Uniunea Europeana vor analiza luni, la Luxemburg, al saselea pachet de sanctiuni contra Moscovei, dar chestiunea eventualei opriri a achizitiei de petrol si gaz din Rusia inca ii divizeaza pe Cei 27, informeaza AFP. "Am impus sanctiuni grele contra Rusiei si suntem…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat marti razboiul din Ucraina cu masacrul de la Guernica, mic oras basc bombardat in 1937 de aviatia nazista venita in sprijinul trupelor lui Franco in timpul Razboiului Civil din Spania, transmite AFP.

Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

Președintele american Joe Biden a vorbit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski timp de aproximativ o ora, potrivit Casei Albe.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri ca Uniunea Europeana trebuie ''sa faca mai mult'' pentru Ucraina, dupa ce liderii celor 27 au exclus in ajun orice aderare rapida a Ucrainei la UE, relateaza AFP.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denuntat marti, intr-discurs adresat natiunii, o incalcare a "suveranitatii si integritatii teritoriale" a Ucrainei dupa recunoasterea independentei celor doua "republici" separatiste Donbas de catre Moscova, de care el afirma ca "nu ii este frica", scrie…