Zelenski a găsit trădători printre ai săi! ”Am luat o decizie în privința unor anti-eroi”, In discursul video de joi noapte al președintelui Zelensky, acesta a admis existența unor tradatori in aparatul propriu. El a anunțat ca a concediat doi membri de rang inalt ai serviciului de securitate naționala ucraineana pe motiv ca sunt „tradatori”, potrivit BBC. „Astazi am luat o alta decizie in privința unor anti-eroi”, a spus el. „Nu am timp sa ma ocup de toți tradatorii, dar toți vor fi pedepsiți treptat”.El i-a numit pe cei doi oficiali de rang inalt, adaugand ca cei „care incalca juramantul militar de credința fața de poporul ucrainean… vor fi inevitabil lipsiți de grade militare inalte”. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

