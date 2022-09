Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunta ca un proiect privind infiintarea unui Tribunal Special International pentru a pedepsi Rusia pentru agresiunea impotriva Ucrainei a fost prezentat ambasadorilor din 30 de state. "Toti cei care au dezlantuit acest razboi criminal impotriva Ucrainei…

Procurorul general ucrainean, Andri Kostin, a precizat ca ancheta preliminara in cazul fostului deputat Viktor Medvedciuk, finul lui Vladimir Putin, cercetat pentru inalta tradare, a fost finalizata inainte de a fi predat Rusiei in cadrul schimbului de prizonieri desfasurat miercuri seara.

Marea Britanie se indoieste de capacitatea Rusiei de a implementa mobilizarea partiala ordonata a 300.000 de rezervisti pentru razboiul impotriva Ucrainei, informeaza joi DPA, relateaza Agerpres.

Anunțul facut de președintele rus Vladimir Putin prin care a ordonat prima mobilizare militara a Rusiei dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, la aproape șapte luni de la inceputul invaziei, arata numeroasele probleme pe care le are Rusia in razboiul pornit in Ucraina și pe care este puțin probabil…

Mobilizarea din Rusia este un „pas previzibil" care va fi „extrem de nepopular", afirma un consilier ucrainean, potrivit Sky News. Mobilizarea parțiala anunțata de președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost un pas previzibil care se va dovedi extrem de nepopular in randul populației, a declarat…

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni, la un forum din Slovenia, ca „legenda Rusiei puternice" ar trebui uitata, iar negocierile cu rușii nu trebuie sa aiba loc acum, potrivit Interfax-Ucraina.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat luni Rusia de practicarea terorismului economic prin obstructionarea eforturilor natiunilor europene de a face stocuri de gaze inaintea iernii.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, intr-un nou discurs, ca Rusia nu are nicio sansa sa castige razboiul si ca ucrainenii sunt mai puternici decat rachetele rusilor, informeaza News.ro.