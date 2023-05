Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat luni un nou apel catre NATO, indemnand Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord sa ia o „decizie politica pozitiva” cu privire la candidatura Kievului in cadrul summitului sau din iulie, relateaza Reuters. Partenerii occidentali ai Ucrainei i-au…

- Intr-un interviu acordat postului de radio Kossuth, premiereul Ungariei, Viktor Orban, a avertizeaza ca elitele UE discuta cu ușile inchise crearea unei „forțe de pace” europene formata din zeci de mii de forțe pentru estul Ucrainei. Orban a atras atentia ca acest „plan de pace” nu ar putea fi decat…

- Romanii au rezervat deja zboruri pentru minivacantele de 1 Mai si de Rusalii, iar topul destinatiilor alese de ei arata astfel: Italia, Spania, Marea Britanie, Franta si Grecia. Statistica unei companii din industria turismului arata ca, in medie, romanii și-au rezervat bilete de avion pentru perioada…

- Interesul pentru masinile electrice si hibride se mentine ridicat in randul consumatorilor, in principal datorita costului mai redus cu alimentarea, comparativ cu motoarele pe combustie interna, preocuparilor cu privire la protectia mediului si stimulentelor acordate de autoritati pentru cumpararea…

- Popularitatea unor mașini se extinde tot mai mult in Europa și in intreaga lume, fiind confirmata de creșterea vanzarilor cu aproape 30% in 2022 fața de anul anterior. In plus, Romania se numara printre țarile care ofera cele mai mari stimulente pentru achiziționarea acestor mașini, ceea ce a dus la…

- Daca europenii vor inceta sa mai ajute Ucraina, rușii vor intra in Republica Moldova și apoi și in Romania, a declarat consilierul președintelui de la Kiev, Mihailo Podoleak, in cadrul unui interviu pentru Hotnews . Fiind intrebat cum poate contracara ”oboseala europenilor” legata de razboiul din…

- Pericol nuclear dupa ce Rusia a decis sa-si suspende participarea din tratatul care limita numarul de arme nucleare cu raza de acțiune intercontinentala. Seful NATO a cerut Kremlinului sa-si reconsidere decizia. Vladimir Putin da asigurari ca nu va fi primul care va porni testarea armelor nucleare.…