- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a difuzat duminica pe contul sau de Instagram mesajul pe care a incercat sa-l transmita lumii intregi inaintea finalei Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, dar FIFA i-a respins solicitarea considerand ca aceasta incalca principiul neutralitatii politice,…

- Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, care are loc intre 20 noiembrie și 18 decembrie, poate oferi o platforma unica pentru pace in Ucraina, a transmis Giani Infantino, președintele FIFA, intr-un discurs susținut marți in marja reuniunii G20 din Indonezia, relateaza Reuters . „Apelul meu catre voi…