- John Sullivan, fostul ambasador al SUA in Rusia dinaintea declanșarii invadarii Ucrainei, a povestit pentru BBC cum este sa incerci sa negociezi cu Kremlinul și de ce președintele Vladimir Putin nu va renunța ușor in Ucraina. John Sullivan, fostul ambasador al SUA, a discutat cu oficialii ruși in incercarea…

Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, a spus ca dialogul dintre presedintele rus, Vladimir Putin, și Emmanuel Macron va continua daca va fi necesar.

- Preșdintele rus Vladimir Putin a vorbit joi la telefon cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan și i-a spus ca este "deschis la un dialog serios" in privința unui armistițiu cu Ucraina cu o singura condiție. Aceea, ca autoritațile de la Kiev sa "țina cont de noile realitati teritoriale", informeaza…

Rusia este gata sa negocieze cu toate partile implicate in razboiul din Ucraina, insa Kievul si sustinatorii occidentali ai acestuia au refuzat sa se angajeze in convorbiri, a declarat presedintele rus, Vladimir Putin, intr-un interviu difuzat duminica, anunța Rador.

Vladimir Putin a dat asigurari, dupa discuțiile "substanțiale" purtate luni cu Alexandr Lukașenko, ca Rusia nu va absorbi Belarus, dar a susținut necesitatea intaririi legaturilor militare cu aliatul belarus. "Rusia nu are interesul sa absoarba oricare alt stat, așa ceva nu are niciun sens", a subliniat…

- Președintele bielorus Aleksandr Lukașenko a blocat eforturile lui Vladimir Putin de a constrange Belarusul sa se integreze in Federația Rusa - aceasta este evaluarea think tank-ului Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) dupa intalnirea de ieri a liderilor de la Moscova și Minsk. Deși au discutat…