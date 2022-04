Stiri pe aceeasi tema

Consilierul prezidențial ucrainean, Mykhailo Podolyak, a declarat duminica ca forțele ruse au "atacat continuu" uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, incercuita, scrie Reuters.

Fortele ruse si-au reluat loviturile aeriene si incearca sa patrunda in forta in combinatul Azovstal, unde fortele ucrainene ramase in Mariupol rezista in continuare, a declarat sambata consilierul prezidential ucrainean Oleksii Arestovici, relateaza Reuters.

Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri ca intentioneaza sa poarte discutii telefonice cu omologii sai rus si ucrainean in curand, exprimandu-si speranta ca aceste convorbiri vor putea conduce la o intalnire intre Vladimir Putin si Volodimir Zelenski pentru a se pune capat razboiului…

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat, vineri, Administratia de la Kiev ca refuza predarea militarilor ucraineni blocati in zona industriala Azovstal din Mariupol, anunta Kremlinul, dupa conversatia liderului rus cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, scrie Mediafax.

Kremlinul a indicat ca toate exporturile de energie și marfuri ale Rusiei ar putea fi cotate in ruble, inasprind incercarea președintelui Vladimir Putin de a face Occidentul sa simta durerea sancțiunilor pe care le-a impus pentru invazia Ucrainei, scrie Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca asediul Rusiei asupra portului Mariupol este o "teroare" care va ramane in istorie secole de-a randul de acum incolo, potrivit Reuters. Autoritațile locale din Mariupol au spus ca mii de civili sunt deportați in Rusia de catre forțele rusești.

Casa Alba nu pledeaza pentru o schimbare de regim in Rusia, a declarat vineri purtatoarea de cuvant Jen Psaki, dupa ce un senator republican ii indemnase pe rusi sa-l asasineze pe presedintele Vladimir Putin, transmite Reuters.

Marea Britanie a atribuit marti gresit adresa Bancii Centrale a Rusiei unei banci private ce are legaturi stranse cu presedintele rus Vladimir Putin si care este vizata de sanctiunile anuntate de premierul britanic Boris Johnson, relateaza Reuters.