- Lumea trebuie sa creeze o "coalitie anti-Putin" pentru a "constrange Rusia la pace", a declarat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a carui tara este tinta unei operatiuni militare a Moscovei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a sunat de urgenta pe presedintele SUA, Joe Biden, cerandu-i ca liderii lumii sa condamne agresiunea flagrante a președintelui Putin și sa fie alaturi de poporul Ucrainei.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni ca guvernul sau a fost informat ca miercuri, 16 februarie, va fi ”ziua atacului” prin care Rusia va invada Ucraina, relateaza NBC News. Statele Unite si aliatii sai au avertizat in mod repetat cu privire la o invazie iminenta a Rusiei,…

- Un avion american avand la bord echipamente militare a aterizat marti la Kiev, acesta fiind al treilea transport efectuat in cadrul programului de asistenta de securitate in valoare de 200 de milioane de dolari, in contextul tensiunilor cu Rusia, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat preocupat, joi dupa-amiaza, de afirmatiile omologului sau american, Joe Biden, care a parut sa faca o distinctie între un atac militar de amploare al Rusiei si o „incursiune minora”. „Vreau sa le reamintesc marilor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat preocupat, joi dupa-amiaza, de afirmatiile omologului sau american, Joseph Biden, care a parut sa faca o distinctie intre un atac militar de amploare al Rusiei si o "incursiune minora". "Vreau sa le reamintesc marilor puteri ca nu exista…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune o intalnire cu omologii sai din Statele Unite si Rusia, Joseph Biden si Vladimir Putin, pentru detensionarea situatiei la frontiera ucraineano-rusa, anunta Administratia prezidentiala de la Kiev, noteaza Agerpres. "Presedintele Zelenski i-a…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca a discutat telefonic cu noul cancelar german Olaf Scholz despre tensiunile dintre Rusia si Ucraina, transmite AFP citata de Agerpres. "Am vorbit astazi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a-l felicita. Astept cu nerabdare sa lucrez…