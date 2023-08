Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunta ca verificarille facute in ceea ce priveste „comisarii militari” au scos la iveala multe abuzuri. Sistemul de recrutare are nevoie de oameni care inteleg valoarea apararii Ucrainei, a spus el, potrivit News.ro.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel ferm in discursul sau de marti seara impotriva coruptiei in randul politicienilor, judecatorilor si comisarilor militari insarcinati cu procesul de recrutare in armata, cerand functionarilor publici sa fie exemple de integritate, potrivit EFE,…

- Presedintele Ucrainei se teme sa nu piarda sprijinul bipartizan al SUA (CNN) Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca se teme sa nu piarda sprijinul bipartizan din partea Statelor Unite, in urma a ceea ce el a numit "mesaje periculoase venite din partea unor republicani". "Mike Pence…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca 21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene și peste 80.000 au fost raniți. „Ei (Wagner – n.r.) aveau doua categorii: mercenari profesioniști și cei mobilizați din inchisori, carnea lor de tun. Trupele noastre au ucis 21.000 dintre…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat ca apararea tarii, dar si actiunile militarilor nu reprezinta ceva abstract. ”Sunt oameni anume, actiuni anume ale unor anumiti eroi, gratie carora Ucraina exista si Ucraina va exista”, a afirmat el, indemandu-i pe toti sa le multumeasca acestor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat intr-o vizita de lucru in Republica Moldova,a fost intampinat la Castelul Mimi din Bulboaca de catre președinta Maia Sandu. „Sunt fericit ca sunt aici. Nu a fost ușor sa ajungem in R. Moldova, dar acesta este mesajul poporului nostru – susținem R. Moldova…

- Astronomii au descoperit o planeta acoperita cu vulcani, dar de fapt vestea e ca ar putea avea cantitati insemnate de apa pe suprafata sa. Descoperirea a aparut in publicatia Nature si vine de la o echipa de oameni de stiinta din multiple tari. Avem de-a face cu o exoplaneta de dimensiunea Pamantului,…

- Razboi in Ucraina, ziua 441. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca e "doar o chestiune de timp pana cand vom putea restabili o pace durabila si justa pentru partea noastra de Europa, pentru Ucraina".