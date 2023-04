Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez Andrzej Duda a declarat miercuri ca doreste "sa obtina garantii de securitate pentru Ucraina" la viitorul summit NATO de la Vilnius, din luna iulie, la care a fost invitat si presedintele Volodimir Zelenski, relateaza CNN, citat de news.ro."Cred ca directia occidentala a activitatii…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru ziarul japonez "The Yomiuri Shimbun" ca Ucraina nu poate inca sa-și lanseze contraofensiva, deoarece Kievul asteapta un numar suficient de arme de la parteneri, potrivit Rador.Liderul de la Kiev a remarcat necesitatea unui sprijin suplimentar…

- 17 țari din Uniunea Europeana, intre care și Romania, au convenit sa cumpere in comun muniții de artilerie in valoare de doua miliarde de euro, pe care sa le ofere Ucrainei. Cele 17 state membre, plus Norvegia, vor da Ucrainei un milion de obuze de artilerie in urmatoarele 12 luni.

- Mai ucraineni critica in termeni duri premierea cu Oscar a documentarului „Navalnii”, inspirat de opozantul rus al lui Putin aflat in acest moment intr-o inchisoare din Rusia. Inalți oficiali de la Kiev și-au exprimat nemulțumirea inca inaintea ceremoniei decernarii premiilor. Ministrul ucrainean de…

- Comisia Europeana lucreaza la cadrul legal pentru confiscarea activelor rusesti inghetate in urma sanctiunilor impuse Rusiei dupa ce aceasta a atacat Ucraina cu un an in urma. Fondurile vor fi folosite pentru reconstructia Ucrainei, a anuntat vineri vicepresedintele CE pentru afaceri economice, comisarul…

- Presedintele american Joe Biden a efectuat ieri o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, intr-o demonstratie majora de sprijin cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022, context in care Moscova desfasoara un atac masiv pe frontul din…

- Presedintele american Joe Biden a efectuat luni o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022, transmit agentiile de presa. EFE mentioneaza ca aceasta este prima vizita a presedintelui american…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a implinit miercuri 45 de ani pe fondul unei grave crize guvernamentale care l-a obligat sa procedeze la remanierea unei parti a administratiei sale, dar si cu un dar mult asteptat de Kiev din partea tarilor aliate – acceptul dat de Germania pentru livrarile…