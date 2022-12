Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat sambata plafonarea pretului pentru un baril de petrol rusesc la 60 de dolari printr-un acord al UE, G7 si Australiei, spunand ca „nu este o decizie serioasa”, relateaza AFP si Reuters. „Nu este o decizie serioasa sa se stabileasca o astfel de limita pentru pretul rusesc, este foarte confortabil pentru bugetul statului terorist”, a afirmat Zelenski, conform presedintiei de la Kiev, Cursul barilului de petrol rus (titei Ural) este in prezent in jur de 65 de dolari, putin sub plafonul european, noteaza AFP. Seful administratiei prezidentiale ucrainene,…