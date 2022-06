Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat marti Consiliului de Securitate al ONU sa trimita o comisie de ancheta pentru a dovedi ca centrul comercial din Kremenciuk a fost distrus de o racheta ruseasca, obtinand din partea celor 15 membri, inclusiv a Rusiei, un minut de reculegere "pentru…

- Atacul armatei ruse in Donbas s-a intensificat joi, cu peste 40 de așezari bombardate, in incercarea Moscovei de a cuceri orașele strategice Severodonețk și Lisichansk. Adjunctul ministrului ucrainean al apararii a declarat ca forțele Kremlinului au atacat simultan mai multe poziții de aparare, folosind…

- Rusia cere convocarea, luni, a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ceea ce Moscova numește „o provocare a radicalilor ucraineni” in orasul Bucea din Ucraina, acolo unde Kievul a acuzat trupele ruse ca se fac vinovate de un adevarat genocid. „In lumina provocarii…