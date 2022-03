Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat online, miercuri, Congresului Statelor Unite. El a facut apel din nou la instituirea unei zone de restrictie aeriana deasupra Ucrainei și a prezentat un material video cu distrugerile provocate de fortele rusesti in Ucraina. Președintele ucrainean…

- Presedintele american Joe Biden a discutat, sambata, cu Volodimir Zelenski si i-a promis ca administratia sa lucreaza indeaproape cu Congresul pentru a asigura finantare suplimentara pentru Ucraina. SUA va incheia un acord cu Polonia, pentru a furniza Ucrainei avioane de lupta poloneze, potrivit informatiilor…

- Aproximativ 3.000 de americani vor lupta in Ucraina impotriva Rusiei, conform unui reprezentant al Ambasadei Ucrainei la Washington DC, citat de BBC. Jurnaliștii spun ca oficialul susține ca cele trei mii de americani care au raspuns apelului Ucrainei de a lupta impotriva invaziei Rusiei, vor sosi in…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat, intr-un nou mesaj catre populatie, ca armata rusa nu va avea liniste in Ucraina si ca soldatii care ataca tara sunt doar niste “copii confuzi care au fost folositi”, informeaza AP. “Suntem un popor care intr-o saptamana a distrus planurile inamicului.…

- Peste 1.000 de straini s-au alaturat Ucrainei, in lupta impotriva Rusiei, potrivit ministrului ucrainean de Externe, citat de agenția DPA. „Au venit deja voluntari din 16 tari din intreaga lume in Ucraina gata sa lupte impreuna cu poporul ucrainean impotriva agresorilor. Numarul lor a trecut deja de…

- Antreprenorul miliardar Elon Musk a afirmat, sambata, intr-un mesaj pe Twitter, ca raspuns la un apel al unui responsabil ucrainean, ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet prin satelit Starlink in Ucraina si ca va trimite echipamente in tara, noteaza AFP. „Serviciul Starlink este acum…

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…

- Seful statului Klaus Iohannis a discutat la telefon cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in care a reiterat faptul ca Romania sustine suveranitatea si integralitatea teritoriala a Ucrainei si este dispusa sa ofere asistenta umanitara, in contextul agresiunii militare a Rusiei. „Am avut o convorbire…