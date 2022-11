Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis marti americanilor „sa mentina o unitate de neclintit” pana la „restabilirea pacii” in Ucraina, in contextul in care marti au loc alegeri cruciale la jumatate de mandat in SUA, al caror rezultat ar putea afecta sprijinul Washingtonului pentru Kiev,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, luni, in discursul adresat natiunii, ca la fix 8 luni de la invazia Rusiei, Ucraina continua sa apere glia pas cu pas, apreciind ca sentimentul de esec la Kremlin devine tot mai puternic. "Astazi sunt exact 8 luni de razboi la scara larga. Ce s-a…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis marți șefului agenției nucleare din cadrul ONU, Rafael Grossi, ca este „deschis la dialog” cu privire la centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sudul Ucrainei, pe teritoriul controlat de forțele Moscovei, informeaza agenția France Presse, preluata…

- Suntem in ziua cu numarul 225 a razboiului pornit de vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat in discursul catre națiune de miercuri seara ca forțele Kievului au eliberat alte trei așezari in regiunea sudica Herson. Pe de alta parte, Vladimir Putin pare sa admita…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care exclude in mod oficial posibilitatea unor negocieri cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza CNN. Decretul confirma "imposibilitatea de a purta negocieri cu presedintele Federatiei Ruse Vladimir Putin", potrivit site-ului presedintiei…

- Pe 30 septembrie, Vladimir Putin a semnat un decret privind „anexarea la Rusia” a autoproclamatelor DNR și LNR, precum și a regiunilor Herson și Zaporojie. Președintele rus a purtat un lung discurs, iar seara a avut loc un concert „festiv” in Piața Roșie. Ca raspuns la anexarea noilor teritorii, Volodimir…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, la scurt timp dupa ce liderul rus a cerut Ucrainei sa depuna armele, ca nu va negocia cu Rusia atat timp cat Vladimir Putin se afla la putere, relateaza France Presse, citata de Agerpres. „Ucraina nu va negocia cu Rusia atat timp cat Putin…