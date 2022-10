Zelenski a anunțat că trei noi sate au fost recucerite de forțele ucrainene în regiunea Herson Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca trei noi sate, ocupate de armata rusa, au fost recucerite de fortele ucrainene in regiunea Herson din sudul tarii, transmite AFP. „Novo-Voskresenske, Novo Grigorivka si Petropavlivka din regiunea Herson au fost eliberate in ultimele 24 de ore”, a afirmat presedintele Zelenski intr-un video postat pe retelele de socializare, potrivit agerpres.ro . Contraofensiva ucraineana continua, a dat asigurari presedintele Zelenski. Lupte grele s-au desfașurat la Herson in ofensiva impotriva Rusiei Lupte grele au avut loc in ultimele 48 de ore, in timp… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

