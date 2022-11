Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca Rusia "santajeaza lumea cu foametea". Conducerea Rusiei este mai interesata de exacerbarea crizei alimentare decat de implementarea intelegerilor, a precizat el, informeaza News.ro.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca Occidentul ar trebui sa infiinteze un fel de "Ramstein financiar" pentru restabilirea Ucrainei, dar pana acum Kievul nu a primit nici macar un cent in acest scop.

Președintele PER, Danuț Pop, vede criza plagiatelor ca fiind o pata in istoria guvernelor Romaniei dar si a universitatilor și a profesorilor coordonatori de doctorat.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat poporul rus sa se revolte impotriva presedintelui Vladimir Putin si sa puna capat razboiului, informeaza vineri dpa, potrivit Agerpres.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca probabilitatea de a purta discuții cu Vladimir Putin pentru a pune capat razboiului este in scadere, adaugand ca acest lucru s-ar putea intampla doar daca liderul rus și-ar retrage forțele de pe teritoriul ucrainean, potrivit Reuters,

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca Kievul nu este responsabil pentru uciderea jurnalistei ruse Daria Dugina.

Presedintele indonezian Joko Widodo i-a invitat pe toti liderii G20 sa participe la Summit-ul de la Bali in speranta ca isi vor rezolva neintelegerile. Presedintele american Joe Biden a facut presiuni ca Rusia sa fie exclusa din Summit, insa atat Vladimir Putin, cat și Xi Jinping sunt invitați.

Presedintele francez, Emmanuel Macron, va purta o convorbire telefonica in cursul zilei de marti cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, aflata sub control rusesc in sudul Ucrainei si o tinta recurenta a atacurilor, relateaza AFP.