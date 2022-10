Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va incetini avansarea trupelor ucrainene in sudul țarii cu doar doua saptamani daca va arunca in aer vastul baraj Kakhovka, dar o astfel de acțiune ar inunda teritoriul ocupat de Moscova și i-ar face sa piarda un canal de apa vital pentru Crimeea, anexata ilegal in 2014, declara șeful spionajului…

- Este a 242-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca principala ținta a rușilor este infrastructura energetica, dar distrugerea acesteia nu ii impiedica pe ucraineni sa iși apere țara.

- Marți, armata rusa a confirmat ca a atacat infrastructuri energetice din Ucraina in cadrul unei serii de bombardamente care au intrerupt alimentarea cu apa si curent electric in mai multe orase ucrainene, printre care si Kievul, transmite AFP și Agerpres . „Fortele armate ruse au continuat sa loveasca…

- Președintele Ucrainei a anunțat ca Kievul este gata sa negocieze o ințelegere cu Moscova, dar nu cu Vladimir Putin, ci doar cu viitorul președinte al Federației Ruse. Ucraina depune o cerere de aderare la NATO intr-un mod accelerat. Armata ucraineana a dovedit de mult timp ca este demna de a deveni…

- Fostul presedinte Dmitri Medvedev a declarat ca Moscova nu va renunta la campania sa militara din Ucraina, chiar daca Kievul ar renunta la aderarea in NATO. Totusi, Rusia este pregatita sa poarte discutii cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in anumite conditii. „Apartenenta ucraineana la NATO…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia trebuie sa poarte responsabilitatea pentru „actul de teroare” de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie sub ocupatie rusa, tinta unor lovituri pentru care Kievul si Moscova se acuza reciproc, noteaza AFP. Vineri, „ocupantii au creat…