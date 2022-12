Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și in colaborare cu alte șase muzee din intreaga țara, aduce in fața vizitatorilor o expoziție rafinata, din toate punctele de vedere. Aproximativ 200 de broșe și pietre prețioase formeaza expoziția „ZEII TANGIBILI. Gemele și Cameele…

- Filiala timișoreana a Uniunii Artiștilor Plastici gazduiește la galeria „Park” expoziția „Structuri K5”, care reunește cele mei recente creații ale artistei Geanina Ionescu, membra a UAP București și conferențiar universitar doctor al universitații „Lucian Blaga” din Sibiu, totodata director al direcției…

- 19 NOIEMBRIE 2022 16.30 Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc – ediția a 12-a Campia Libertații din Blaj – Sala Unirii din Alba Iulia Sala Unirii – Festivitatea de premiere 18 NOIEMBRIE 2022 18.00 Cantecul Generațiilor Spectacol cu participarea artiștilor:…

- Muzeul Național al Banatului, Episcopia Ortodoxa Sarba de Timișoara, Uniunea Sarbilor din Romania și Asociația pentru Cultura Banațeana organizeaza expoziția „185 de ani de cant coral al sarbilor din Timișoara (1836-2021)”, prima de acest fel care are loc in incinta muzeului. Expoziția reunește o inedita…

- Proiectul Show 10/„Creativitate cromatica”, propus de artistul și profesorul Sorin Scurtulescu și inițiat in anul școlar precedent de galeria LogArt din cadrul colegiului național „C.D. Loga”, care prezinta expoziții ale elevilor liceului, continua in aceasta luna cu cea de-a cincea expoziție, care…

- Galeria Pygmalion și Subterana de la Casa Artelor de pe strada Augustin Pacha vor gazdui intre 28 octombrie și 15 noiembrie o expoziție a artistului Nicolae Comanescu, cel numit de critica de specialitate „calator in timp, geolog și «dirijor» al unei orchestre contemporane de oțeluri-artefacte”. Absolvent…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și reprezentantul asocierii de firme care a caștigat contractul, Dorinel Umbrarescu, au semnat astazi, la Timișoara, contractul pentru proiectarea și execuția secțiunilor E și D din Lotul 2 al Autostrazii Lugoj – Deva, adica sectorul cu tuneluri care a dat…

- Muzeul Național al Banatului, in colaborare cu Diana Cristea și Silviu Nastase, organizeaza o noua expoziție temporara, „Descopera Timișoara ascunsa”, care va fi vernisata miercuri, 14 septembrie, de la ora 18:00, in mansarda B2 a bastionului Theresia. Tot atunci va fi lansat un album de fotografii…