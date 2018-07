Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) Augustin Zegrean a afirmat, vineri, ca este obligatoriu ca Romania sa tina seama de precizarile transmise in opinia preliminara a Comisiei de la Venetia "daca vrem sa fim in clubul celor democrati si al statului de drept". Zegrean sustine…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, marti, o scrisoare presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, impreuna cu sesizarea de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea si completarea…

- Bogdan Dima, consilier de stat in Administrația prezidențiala și reprezentantul acesteia la ședința Comisiei de la Veneția de vineri, in care s-a discutat reforma Justiției care se desfașoara in Romania, a solicitat forului inetrnaționl ca raportul preliminar sa fie emis cat mai curand. “Avand in vedere…

- Modificarea legilor justitiei din Romania a reprezentat unul dintre punctele aflate pe agenda sesiunii plenare din 22-23 iunie a Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept, mai cunoscuta sub numele Comisia de la Venetia, care a avut un schimb de opinii cu Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare…

- Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept, mai cunoscuta sub numele Comisia de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional), se reuneste in sesiune plenara incepand de vineri, unul dintre punctele de pe agenda fiind…

- "Sunt absolut sigur ca, in aceasta viata, aceste legi vor intra in vigoare si vor reprezenta un pas important intr-o reforma a Justitiei necesara si dorita", a declarat Dragnea, comentand anuntul presedintele Klaus Iohannis privind trimiterea la Curtea Constitutionala a pachetului legilor Justitiei,…

- Presedintele Comisiei speciale care a modificat legile justitiei, Florin Iordache, a declarat joi pentru News.ro ca nu are ce sa contate Comisia de la Venetia referitor la legile justitiei, deoarece nu poate fi peste deciziile Curtii Constitutionale si numeste demersul PNL de a cere Comisiei de Monitorizare…