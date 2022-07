Stiri pe aceeasi tema

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, cu privire la pensiile speciale, ca se va interveni cu o impozitare foarte mare.

Fostul ministru liberal Dan Vilceanu a declarat, luni, la Profit News TV, ca sa tai pensiile speciale este imposibil din punct de vedere constitutional. El a precizat ca impozitarea lor se poate face, insa cu riscul de a afecta si 5 sau 7% din pensionarii cu pensii mari, dar care sunt pe contributivitate.

Guvernul aproba, in ședința de miercuri, suspendarea plații ratelor la banci pentru o perioada de noua luni, a anunțat premierul Nicolae Ciuca.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține necesitatea unei discuții in coaliție despre pensiile speciale și a precizat ca nu ar accepta in zona publica o pensie mai mare decat indemnizația președintelui Republicii.

Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a anunțat ca Guvernul o sa compenseze cu 50 de bani prețul la combustibil.

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca este in discutie supraimpozitarea pensiilor speciale, deoarece este "lipsit de orice logica" ca veniturile din pensie sa fie mai mari decat in timpul activitatii, adaugand ca in privinta pensiilor speciale parlamentare se va veni

Președintele interimar al USR, Catalin Drula, il numește pe Klaus Iohannis „tradatorul modernizarii Romaniei" și afirma ca in locul președintelui i-ar fi „crapat obrazul de rușine" sa laude Guvernul. Și Barna ii transmite lui Iohannis ca numirea actualului Guvern nu a fost „o idee buna".

Social-democrații transmit joi, dupa declararea ca neconstituționala a eliminarii indemnizației de varsta a parlamentarilor (cunoscuta popular ca 'pensie speciala'), ca dupa motivarea CCR se va relua procesul legislativ „de cate ori e nevoie" pana cand actul normativ va fi constituțional.