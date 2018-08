Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu, despre reacția Comisiei de la Veneția pe legile justitiei: ”O opinie politica, extrem de subțire”, a spus liderul ALDE și președinte al Senatului. Tariceanu mai spune ca aceasta opinie preliminara nici nu trebuia sa fie facuta publica. Opinia Comisiei de la Venetia cu privire la cele trei…

- Fostul sef al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis „a facut ceea ce era obligat sa faca" prin semnarea decretului de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. „Nu exista alta solutie, o decizie o respecti…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean, si-a manifestat, miercuri, regretul fata de adoptarea in Parlament a modificarilor la Codul Penal si Codul de Procedura Penala.

- Fostul președinte al Curții Constituționale a Romaniei, Augustin Zegrean, a declarat, joi, ca judecatorii CCR ar fi trebuit sa ii dea Președintelui un termen de punere in aplicare a deciziei de revocare a procurorului șef al DNA deoarece știau ca acest nu exista in lege.Fostul președinte al…

- Jurnalistul Ion Cristoiu lanseaza un atac neașteptat la adresa fostului președinte Traian Basescu. Cristoiu il critica pe Basescu pentru ca i-a recomandat lui Klaus Iohannis sa nu se supuna deciziei Curții Constituționale și sa inițieze referendumul pentru justiție.Citește și: Augustin Zegrean…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, susține ca președintele Klaus Iohannis ar putea fi nevoit sa semneze decretul privitor la revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi in termen de 45 de zile de la data in care va fi publicata motivarea CCR in Monitorul Oficial.

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, a salvat, in noaptea de luni spre marti, un tanar care a cazut intr-o groapa adanca de patru metri sapata de muncitorii de la canalizare, in apropierea casei sale, transmite corespondetul MEDIAFAX.

