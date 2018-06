Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ORA 17:20 / Motivarea CCR a fost publicata pe site-ul Curții Constituționale. Motivarea are 133 de pagini. „Nu este nici rolul Presedintelui Romaniei si nici cel al Curtii Constitutionale de a efectua un control al acestei evaluari pentru ca, intr-un atare caz, ar denatura rolul ministrului…

- Printr-o scrisoare deschisa, 37 de grupuri și organizatii civice ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa demareze consultari publice inainte de a actiona in baza deciziei CCR in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „Urmare a deciziei Curtii Constitutionale in dosarul nr. 589E/2018 prin care 6…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca asteapta motivarea Curtii Constitutionale in ceea ce priveste decizia referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, subliniind ca procurorii nu trebuie sa fie “controlati politic” iar autoritatea ministrului Justitiei ar trebui sa ...

- "A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei, referitoare la administrarea justitiei sau promovarea politicii penale!",…

- Mai multe organizatii civice ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, sa demareze consultari publice inainte de a actiona in baza deciziei CCR in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Urmare a deciziei Curtii Constitutionale in dosarul nr. 589E/2018 prin care 6 judecatori…

- Toader: Decizia CCR - procurorii sunt sub autoritatea ministrului Justitiei Ministrul Tudorel Toader considera ca decizia Curtii Constitutionale de miercuri cu privire la existenta unui conflict între puteri în cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, se bazeaza pe…

- Ministrul Tudorel Toader considera ca decizia Curtii Constitutionale de miercuri cu privire la existenta unui conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, se bazeaza pe principiul conform caruia procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si a reafirmat, la Pitesti, sprijinul pentru demersul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de sesizare a Curtii Constitutionale a Romaniei in cazul refuzului presedintelui de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Agerpres.ro. El a refuzat…