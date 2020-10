Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean a declarat, miercuri seara, pentru AGERPRES, ca alegerile parlamentare se vor desfasura pe 6 decembrie doar daca presedintele Klaus Iohannis trimite la reexaminare legea adoptata de Parlament, ca urmare a incetarii mandatului senatorilor si…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a declarat ca PSD, pe care il considera "cel mai corupt partid", primeste inca "un cadou", acela de a putea decide cand vor avea loc alegerile parlamentare.Aprecierile vin in contextul in care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarile…

- Curtea Constitutionala a respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. Prin urmare, actul normativ este constitutional. Alegerile generale vor…

- Legea privind alegerile parlamentare este constitutionala Curtea Constitutionala a României a respins, marti, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a încetarii…

- Curtea Constitutionala a decis din nou sa amane pentru data de 29 septembrie pronuntarea asupra sesizarii presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul. Deciziile privind aceste obiectii au fost amanate de CCR…

- Curtea Constitutionala dezbate marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul. Deciziile privind aceste obiectii au fost amanate de CCR in mai multe randuri. Alegerile legislative vor avea loc in…

- Curtea Constitutionala a amanat din nou miercuri deciziile asupra sesizarii presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul. Deciziile privind aceste obiectii au fost amanate de CCR si in sedinta de marti. Alegerile…