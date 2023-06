Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta aflata in misiune, care transporta un barbat de 36 de ani catre Unitatea de Primiri Urgente, a fost implicata, joi seara, intr-un accident rutier in municipiul Sibiu. Autospeciala a fost lovita de o masina condusa de o femeie de 39 de ani care a fost ranita.”Politistii Biroului Rutier…

- Polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați ieri seara cu privire la faptul ca pe Drumul Județean 187 in localitatea Ruscova, s-a produs un accident rutier soldat cu victima. Cercetarile efectuate de polițiști au stabilit ca un autoturism condus de catre un barbat de 42 de ani din Ruscova, a intrat…

- In data de 25.04.2023, la ora 18:22 pompierii au fost solicitați sa intervina pentru asigurarea masurilor PSI și de prim-ajutor in urma unui accident feroviar produs in localitatea Giarmata Vii. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospeciala…

- Un grav incident petrecut la inceputul lunii a ieșit acum la iveala, dupa apariția imaginilor in spațiul public. Un conflict verbal intre doua femei din Arad s-a sfarșit violent, dupa ce una dintre participante la conflict a lovit-o cu mașina pe cealalta. Conform specialarad.ro, totul a pornit de la…

- Mama fetiței care a fost lovita de o mașina chiar sub ochii sai, a refuzat intervenția unei ambulanțe. Informnația a fost coinfirmata pentru unimedia de ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati.

- O femeie din Aiud a ajuns in spital, dupa ce a fost lovita de o mașina, in timp ce trecea strada printr-un loc nepermis O femeie din Aiud a ajuns in spital dupa ce a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis. Incidentul s-a petrecut miercuri, 29 martie 2023 și a fost…

- Un accident rutier s-a produs astazi, 24 martie, la ora 10.45, pe strada Horea din Baia Mare. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 53 de ani din Șișești, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, aflat…