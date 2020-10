Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat marți la Antena 3 ca banii pentru creșterea punctului de pensie cu 40% au fost prevazuți in bugetul de stat și este o minciuna ce afirma guvernanții ca nu au de unde finanța o asemenea masura.Citește și: BREAKING Parlamentul a votat…

- Iulia Albu, te-am prins! Celebra creatoare de moda nu da inapoi cand vine vorba despre un pahar sau... mai multe pahare de vin. Paparazzii Spynews.ro au surprins-p pe blondina in timp ce ieșea din restaurant cu sticla goala! Ce a facut imediat dupa, dar mai ales, cum a incalcat legea?

- Face ce face și mereu pe dos! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Gabriel Oprea Jr. la o terasa, insa imediat a incalcat legea din nou fara sa țina cont de nimic, totul pentru o porție de mancare!

- Lora, regulile din Bali nu se aplica și in Romania! Artista, cu masca la gura și Ghenu, cu pantalonii in vine, surprinși in timp ce incalca legea! Paparazzii Spynews.ro, pe urmele celor doi!

- "Pensionarii batjocoriti si inselati! Fiecare pensionar este furat de Guvernul PNL si fostul Guvern PSD care v-a pacalit cu legea Olgutei, in medie cu 904 RON in anul 2020. Liberalii inca mai au scuza crizei, dar Olguta si Dragnea au planificat furtul inainte de declansarea crizei; Total bani…

- 11 total views …construind pe o suprafața pe care nu o avea concesionata, iar complicitatea autoritaților a existat inca de la inceput, concret de la recepția lucrarii, unde comisia care era compusa și din angajați ai primariei, a inchis ochii pentru ca…numele Gutau nu trebuie deranjat, ci protejat.…

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook acesta precizeaza ca in luna ianuarie a anului 2020, alocațiile au fost deja dublate, insa nu au fost platite niciodata. Totodata, acesta cere lamururi cu privire la ultimele mișcari facute de guvernanți și atașeaza documentele despre care este vorba. „Rectificare…

- Teodora Becali a devenit in urma cu scurt timp mamica, dar are in continuare pofte! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in plina zi, chiar incalcand legea pentru dorințele ei! Primele imagini dupa naștere!