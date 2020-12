Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov s-a „certat” și cu prietenii, dar și cu regulile de circulație. Iubitul Elenei Udrea a fost surprins de papaparazzii Spynews.ro in compania unui cuplu apropiat cu care a avut ceva de imparțit. Ulterior, afaceristul a plecat in graba, fara sa mai țina cont de reguli.

- Atunci cand vine vorba de ajutor, George Piștereanu știe imediat sa-l cearta. Vorba ca ”prietenul la nevoie se cunoaște” este valabila și pentru el, iar paparazzii Spynews.ro au surprins tot!

- Eveniment 17 teleormaneni prinși pe “picior greșit” in prima noapte cu restricții de circulație 10/11/2020 15:04 17 persoane din județ au fost sancționate contravențional de oamenii legii, in prima noapte de carantina, pentru ca nu au respectat regulile privind circulația in intervalul…

- Nelu Bud este un cunoscut afacerist din București, insa nici strain bisericilor nu este. Fostul soț al cantareței Corina Bud pare sa iși tragp succesul și pace ainterioara din rugaciuni și ajutor Divin, iar paprazzi Spynews.ro au imagine care demonstreaza acest lucru.

- Ce nu face omul pentru o ședința foto ca la carte? Ei bine, face orice! Exemplu este Lino Golden care nu ține cont de regulile de circulație, fiind prins pe picioar greșit chiar sub ochii polițiștilor.

- Potrivit unui vers celebru, cu mici adaptari, nu doar baieții, ci și milionarii „plang” cateodata. Dan Șucu a demonstrat ca nu știe sa piarda nici macar in fața celor mai buni prieteni. Așadar, afaceristul a fost vazut in timp ce se oftica mai rau decat un copil de fiecare data cand reușește sa o „dea…

- Viorel Hrebenciuc nu duce lipsa unei vieți bune, chiar daca e pandemie. Fostul politician a fost surprins de paparazzi Spynews.ro in timp ce se delecta cu un trabuc ce parea costisitor, dar și cu domnița blonda și misteriosa care i s-a alaturat la masa. Cine sa fie oare?