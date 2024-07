Stiri pe aceeasi tema

- Statistica dureroasa despre copiii romani. Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate era, la sfarsitul lunii martie 2024, de 9.039, cu 719 mai putini comparativ cu situatia de la finele anului anterior, conform datelor centralizate de Autoritatea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 150 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 1 loc de munca pentru bucatar; Letonia – 30 de locuri de munca pentru sudor; Finlanda- 7 locuri de munca pentru: tapițer de mobila și instalator ascensor;…

- Intr-o livada din județul Vaslui, culesul de cireșe este mai profitabil decat in afara țarii. Angajații sunt remunerați pentru fiecare galeata culeasa, iar cei mai harnici pot ajunge sa caștige și 100 de euro pe zi. Mulți au renunțat la munca in strainatate in favoarea culesului de fructe in țara, unde…

- Numarul cazurilor de violența domestica impotriva copilului a crescut alarmant in Romania, doar anul trecut fiind inregistrate aproape 18.000 de cazuri de abuz asupra minorilor, avertizeaza Salvați Copiii.

- PEDITEL este un serviciu de asistența pediatrica telefonica gratuita in regim non-stop din Romania. Daca nu ar funcționa PEDITEL, sute de parinți cu copii bolnavi ar aglomera camerele de garda ale spitalelor.

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca plecarea romanilor la munca sau la studii in strainatate poate fi transformata “dintr-o pierdere pentru Romania, intr-o oportunitate”. Șeful statului și-a prezentat aceasta opinie intr-un mesaj transmis in ziua de duminica, 26 mai 2024, cu prilejul Zilei…

- Caz controversat in Bihor! Doi parinti au primit patru luni de inchisoare dupa ce au decis sa iși retraga cei patru copii de la scoala. Au ales sa ii inscrie la un program de homeschooling din SUA, care nu este recunoscut in Romania, motivand ca nu sunt de acord cu ce se preda la instituțiile de invațamant…

- In calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege pentru modificarea articolului 128 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care va contribui in mod…