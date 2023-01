Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…

- CNBC a relatat vineri ca numarul de angajati cu norma intreaga ai Twitter s-a redus la aproximativ 1.300 de angajati activi, care lucreaza, inclusiv mai putin de 550 de ingineri cu norma intreaga. Aproximativ 75 dintre cei 1.300 de angajati ai companiei sunt in concediu, inclusiv aproximativ 40 de ingineri,…

- Top 5 destinații turistice de city break in 2023. Romanilor le-a revenit apetitul pentru calatorii. Și cum un city break intr-o metropola europeana este tot timpul o idee foarte buna, platforma de travel-tech Kiwi.com prezinta cele mai populare destinații turistice, pentru romani, in 2023. Cele mai…

- Spania are cea mai mare rețea feroviara de mare viteza din Europa, iar in 2019 a decis sa permita intrarea unor companii straine, pentru a mai amortiza din investiții. Doua companii concureaza cu compania de stat Renfe pe traseul Madrid - Barcelona, 650 km, 2 ore și jumatate, iar prețul biletelor a…

- Compania aeriana spaniola Air Nostrum a anuntat miercuri ca a anulat aproape 80 de zboruri pana vineri, intre care 12 spre Franta, din cauza unei greve declansate la inceputul sarbatorilor de Craciun de catre un sindicat al pilotilor, relateaza AFP. Ca urmare a regulilor minime de serviciu impuse de…

- In timpul discutiilor exclusive care vor avea loc pana la sfarsitul lunii ianuarie a anului viitor, PPC va efectua un audit financiar al activelor, se arata intr-un comunicat. Odata ce auditul va fi finalizat, consiliul de administratie al PPC va decide daca va depune o oferta angajanta catre Enel,…

- Politia spaniola a confiscat luni alte trei colete care conțineau ochi de animale, adresate ambasadei Ucrainei la Madrid și consulatelor sale din Barcelona și Malaga, au declarat surse din poliție apropiate anchetei pentru Reuters . Pachetele au fost descoperite luni dimineața la un oficiu poștal de…

- Marcel Ciolacu apare pe site-ul Internaționalei Socialiste cu o scrisoare de intenție prin care iși anunța candidatura pentru un post de vicepreședinte. Ciolacu susține in scrisoarea menționata faptul ca vrea sa „maximizeze” influența socialiștilor in intreaga lume.In total, vorbim de 36 de vicepreședinți.Pentru…