Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni seara ca Ucraina a demarat „un nou format diplomatic și de securitate”, denumit „Inițiativa Kiev”, menit sa consolideze relațiile cu vecinii, inclusiv cu Romania, „in direcția euro-atlantica”.

- Metaversul, tehnologia viitorului, capata amploare și va face posibila crearea unei punți intre lumea reala și cea virtuala. Florina Onețiu, romanca de la conducerea platformei Xclusiverse care ofera servicii in metavers, ne-a dat mai multe detalii despre cum va schimba metaversul lumea. ––––––––––––––––––––––––…

- Intermediat de Turcia, de presedintele Erdogan, acordul dintre Rusia si Ucraina privind exportul de cereale ar putea fi un prim pas spre pace? Pana la urma lumea se plictiseste si de razboi. De 150 de zile intreaga planeta asista la tragedia din Ucraina provocata de armata rusa. S-au consumat resurse…

- Consiliul European a aprobat propunerea Comisiei Europene de a statua perspectiva europeana pentru Ucraina, Republica Moldova si Georgia, a anuntat joi seara, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis. El a calificat aceasta zi ca fiind una istorica. „O zi istorica, in care Consiliul a aprobat propunerea…

- REȘIȚA – Pe vremuri, mașina Miliției le dadea fiori romanilor. Astazi, oamenii iși fac selfie, amintindu-și de alte vremuri. Mașina Miliției și un exemplar Dacia 1100 sunt piesele de rezistența ale intalnirii anuale a posesorilor de automobile Dacia, eveniment care a avut loc in centrul Reșiței. Bun…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a explicat, intr-o emisiune la TVR, ca Romania nu are o problema in a-si asigura necesarul intern de cereale, in contextul crizei internationale cauzate de razboiul din Ucraina. Oficialul a explicat ca Romania este tara de tranzit pentru exporturile ucrainene…

- In timp ce presedintele Klaus Iohannis anunta o “clauza de temporizare”, premierul Viktor Orban isi anunta compatriotii ca Ungaria a primit o derogare pentru importul de petrol ieftin din Rusia. Prima exceptie de la pachetul comun de sanctiuni al tarilor UE impotriva Federatiei Ruse. Odata o bresa facuta…

- Lideri politici, vedete, activiști si voluntari din toata lumea si-au dat mana pentru a susține poporul ucrainean in cadrul unui teledon caritabil, tinut simultan la Berlin și la Kiev. Spectacolul a putut fi urmarit in direct din peste 20 de țari.