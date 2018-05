Zeci de victime în urma unei explozii într-o moschee: Cel puţin 17 morţi şi 34 de răniţi O explozie produsa duminica intr-o moschee in provincia Khost din estul Afganistanului s-a soldat cu cel putin 17 morti si 34 de raniti, anunta surse locale citate de agentia Reuters.



Moscheea era folosita si ca centru de inregistrare a votantilor pentru alegerile legislative ce vor avea loc in octombrie. Conform unui responsabil local, explozia a fost aparent provocata de un dispozitiv exploziv ascuns in moschee, nu de un atacator sinucigas.



Deocamdata nicio grupare nu a revendicat acest atentat, ultimul dintr-o serie de atacuri comise incepand din luna aprilie asupra… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie produsa duminica intr-o moschee in provincia Khost din estul Afganistanului s-a soldat cu cel putin 17 morti si 34 de raniti, anunta surse locale citate de agentia Reuters. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Moscheea era folosita si ca centru de inregistrare…

- Cel putin 48 persoane au murit, iar alte 112 au fost ranite, duminica, dupa ce un individ a detonat o bomba in apropierea unui centru de votare din capitala afgana Kabul, a informat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Organizatia terorista…

- Un atacator sinucigaș cu bomba s-a aruncat in aer langa un centru de inregistrare a votanților din Kabul, ucigand cel puțin 31 de persoane și ranind peste 50, cei mai mulți aflați la coada pentru a primi carți de identitate, potrivit oficialilor citați de Reuters.

- UPDATE ora 12:30 – Organizatia jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat atentatul sinucigas comis duminica la Kabul impotriva unui centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, atentat soldat, potrivit ultimului bilant, cu cel putin 31 de morti…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte 57 au fost ranite duminica la Kabul intr-un atentat sinucigas comis la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al…

- Un atentat sinucigas a avut loc duminica la Kabul la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, provocand cel putin patru morti si 15 raniti, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters si AFP. Seful politiei din…

- Cel putin 26 de oameni au murit, iar alti 18 sunt raniti, in urma unui presupus atac sinucigas cu bomba, langa o moschee din capitala afgana Kabul, au confirmat oficiali citati de BBC News, potrivit Digi 24.Atacatorul sinucigas ar fi detonat o bomba langa o multime de sute de oameni, care se adunasera…

- Un atentat sinucigas a avut loc in Kabul, o explozie puternica putand fi auzita in apropierea zonei in care se afla sediile ambasadelor, scrie Reuters, citand un oficial al politiei, scrie news.ro.In apropiere au putut fi auzite sirene ale echipajelor de politie, dar deocamdata nu sunt informatii…