Zeci de victime în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren produse în Indonezia şi în Timorul de Est Inundatiile produse de ploile torentiale au dus la moartea a 23 de persoane pe insula indoneziana Flores, iar autoritatile au anuntat ca alte noua persoane au fost ranite si cinci sunt date disparute, in timp ce micutul stat vecin, Timorul de Est, a raportat trei decese, transmite duminica Reuters.



Cel putin 49 de familii au fost afectate de inundatii si de alunecarile de teren, conform unui purtator de cuvant al Agentiei indoneziene pentru managementul dezastrelor.



"Zeci de case au fost inghitite de noroi in satul Lamanele (...) casele localnicilor au fost luate de viitura",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile produse de ploile torentiale au dus la moartea a 23 de persoane pe insula indoneziana Flores, iar autoritatile au anuntat ca alte noua persoane au fost ranite si cinci sunt date disparute, in timp ce micutul stat vecin, Timorul de Est, a raportat trei decese, transmite duminica Reuters.…

- Autoritațile australiene intenționeaza sa evacueze mii de oameni, luni, din suburbiile afectate de inundațiile din vestul orașului Sydney, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Ploile neincetate din ultimele zile au dus la creșterea debitelor raurilor in New South Wales (NSW), provocand daune…

- David Ige, guvernatorul din Hawaii, a declarat stare de urgenta in acest stat american, unde ploile abundente au provocat inundatii, alunecari de teren si ingrijorari cauzate de fisurarea unor baraje, iar autoritatile au ordonat evacuarea mai multor mii de persoane care locuiesc in comunitatile amenintate…

- Cel putin 78 de persoane si-au pierdut viata in seismul ce a lovit vineri provincia indoneziana Sulawesi de Vest, conform unui nou anunt facut duminica de autoritati, transmite Reuters. Intr-un comunicat, Agentia indoneziana pentru situatii de urgenta a confirmat moartea a 78 de persoane, dintre care…

- Bilantul victimelor in urma unor alunecari de teren produse la sfarsitul saptamanii trecute in provincia indoneziana Java de Vest a crescut miercuri la 21 de morti, in timp ce alte 19 persoane sunt in continuare date disparute, a anuntat un oficial, citat de agentia Xinhua. In total, 25 de persoane…

- Bilantul deceselor in urma a doua alunecari de teren produse in provincia indoneziana Java de Vest a ajuns la 19, multe persoane fiind in continuare date disparute, a informat luni Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit DPA. Cel putin 18 persoane au fost ranite si 150 salvate…

- Numarul persoanelor decedate in urma unor alunecari de teren produse intr-un sat din provincia Java de Vest din Indonezia a crescut duminica la 13, au anuntat autoritatile locale, citate de Xinhua. Bilantul precedent, anuntat in urma unei alunecari de teren declansata in cursul noptii de sambata…

- O alunecare de teren declansata in cursul noptii de ploile abundente a provocat moartea a cel putin 11 persoane si ranirea altor 18 in provincia Java de Vest din Indonezia, a anuntat duminica serviciul national pentru dezastre, informeaza DPA. Numeroase persoane sunt considerate disparute…