- LA SECRET… Lipsa opoziției in Consiliul Local Barlad a dus și la lipsa democrației și a transparenței, astfel ca ședința de luni a legislativului a fost organizata intr-o totala secretomanie, pentru ca trebuia votat un proiect foarte important, despre care nu multa lume trebuia sa aiba cunoștința. Vorbim…

- DECIZIILE… In luna august, zeci de mii de vasluieni vor primi, prin poșta, un plic. Este vorba, mai exact, de deciziile de recalculare a pensiilor in baza Legii nr. 360/2023, care vor fi transmise tuturor pensionarilor prin Poșta Romana, in intervalul 15 – 31 august 2024. Anunțul a fost facut chiar…

- EXAMEN… Absolvenții de liceu au susținut prima proba la examenul de Bacalaureat, cea la Limba și Literatura romana. MulțI dintre elevii Liceului “Ștefan Procopiu” Vaslui iși doresc sa continue studiile, sa mearga la facultate și sa-și indeplineasca visurile. Elevii spera sa ia note mari, pentru a nu…

- SPRIJIN FINANCIAR!… Directia Agricola Vaslui demareaza peste cateva zile platile in programul „Tomata 2024″. Cei peste 88 de beneficiari din judetul Vaslui primesc dupa 1 Iulie prima transa, de 1.500 de euro, iar a doua va fi platita in luna septembrie a.c. In ultimii trei ani, s-au aprobat scheme de…

- MISIUNI… In cele cateva zile libere prilejuite de minivacanța de Rusalii, pompierii vasluieni au fost la datorie și au intervenit in 98 de misiuni. La nivel județean, 57 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD, insumand 51 de misiuni de acordare a asistenței medicale de urgența, prim ajutor…

- Economia Romaniei a reușit sa creasca peste media UE comparativ cu trimestrul patru din 2023, arata datele publicate azi de Eurostat. Insa este insoțita in acest clasament de țarile mai puțin dezvoltate ale Europei. Marile economii UE au crescut sub medie sau au scazut, dupa caz, ceea ce poate fi un…

- GRAV… Trei tineri, impatimiți ai vehiculelor pe doua roți, și-au pierdut viața dupa ce unul dintre ei a efectuat o manevra periculoasa. A urmat un accident teribil in urma caruia doi barbați de 27 și 35 de ani, alaturi de o tanara de 25 de ani, din județele Galați și Iași, și-au pierdut viața. Conform…

- AJUTAȚI… Aproximativ 4000 de fermieri din județul Vaslui urmeaza sa primeasca un ajutor financiar din partea Guvernului, dupa ce razboiul din Ucraina și, implicit, patrunderea pe piața romaneasca a marfurilor ucrainene le-au produs pierderi semnificative. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale…