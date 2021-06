Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40 de vaci agresive au scapat marți seara dintr-o fabrica de ambalare a carnii din Pico Rivera și au fugit pe strazile orașului mai mult de o ora, ranind o familie. Aparitie surprinzatoare intr-o suburbie a orasului Los Angeles. 40 de vaci le-au dat batai de cap atat localnicilor, cat si…

- Imagini incredibile au devenit virale pe internet. Un tanar voia doar sa scoata pizza din cuptorul incins, scrie ro-viral.video. Dezastrul care a urmat e demn de cartea recordurilor. Chiar daca starnește hohote de ras, stricaciunile au fost foarte serioasePuteți vedea imaginile dezastrului mai jos in…

- ​Compania Nationala de Investitii a anuntat ca Stadionul Rapid este aproape de finalizare, fiind facute probele instalatiei de nocturna.“Stadionul Rapid aproape de finalizare!În aceasta seara (n.r. miercuri) au avut loc primele probe ale instalatiei de nocturna de pe noua arena din…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte in scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Potrivit New York Times, fostul ambasador in Romania Mark Gitenstein este avut in vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana. Doua surse…

- Zeci de pasari Flamingo au fost observate pe un lac din județul Constanța, in migrația lor spre Delta Dunarii. Adrian Bilba, managerul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, a postat pe Facebook mai multe imagini cu aceste pasari, pe lacul din apropierea localitații Istria, care a secat…

- Totul s-a intamplat in Parcul Național Pilanesberg din Africa de Sud. Ghidul Rodney Nombekan a vazut un leopard care a ieșit sa vaneze zebre și antilope, care iși potoleau setea langa un lac. Pradatorul s-a apropiat pana aproape de paricopitate și a incercat sa le atace. Antilopele Gnu s-au dispersat…