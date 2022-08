ANPC a transmis, duminica, printr-un comunicat de presa, ca echipe mixte ale Comisariatelor Regionale din Regiunile Sud Muntenia si Bucuresti-Ilfov au facut in ultimele zile mai multe verificari la operatorii economici care activeaza in comert, productie si comercializare de paine, produse de panificatie si simigerie, precum si in alimentatie publica, din judetul Giurgiu. ”Interesant este ca, in urma fiecarei actiuni de amploare, apar barfe legate de implicarea politicului sau a te miri carui altui interes. Este greu de crezut pentru unii ca singura noastra sursa de inspiratie sunteti dumneavoastra,…