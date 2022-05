Zeci de ucraineni refugiați în Brașov au strâns gunoaiele din pădurile de lângă municipiu Femei și copii din Ucraina, care au fugit din calea bombelor lui Putin și au primit adapost in Brașov, au curațat de gunoaie pajiștea din oraș, alaturi de alți zeci de voluntari. Locul unde oamenii obișnuiesc sa faca des gratare era plin de sticle și ambalaje.Ucrainenii susțin ca in acest fel le pot mulțumi locuitorilor din Brașov care i-au primit in oraș. Campania de ecologizare se desfașoara in toata țara, iar zilele trecute, zeci de refugiați au ajutat și la curațarea plajelor. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

