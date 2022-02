Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi joi, in primele ore la invaziei ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci…

- Mii de ucraineni increarca sa treaca din Ucraina in Republica Moldova, speriati, dupa ce Rusia a inceput atacuri masiva impotriva Ucrainei. Sunt cozi uriase la mai multe puncte de trecere a frontierei. Sute de masini asteapta in coloana, in vama Palanca. Cel mai probabil, autoturismele vin din orașul…

- Rusia a inceput atacul asupra Ucrainei, la ordinul dat de Vladimir Putin la ora 5:00 dimineața a Romaniei, pe 24 februarie. In Kiev, dar și alte orașe din Ucraina se aud alarme, iar președintele a instituit legea marțiala, ceea ce inseamna ca armata a preluat controlul in locul administrației civile…

- Forțele ruse „intocmesc liste cu ucraineni identificați pentru a fi uciși sau trimiși in lagare” in cazul unei invazii in Ucraina, potrivit unei scrisori trimise de SUA Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet. Scrisoarea, nedatata, citeaza comportamentul Rusiei in anumite…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au raportat, sambata, peste 1.500 de incalcari ale incetarii focului in estul Ucrainei intr-o singura zi, cel mai mare numar inregistrat in acest an, informeaza The Guardian. Doi militari ucraineni au fost ucisi, iar altii au…

- Rusia nu are in acest moment capacitatea de a efectua o invazie pe scara larga sau de a ocupa Ucraina, si este putin probabil ca o va face in viitorul apropiat, in ciuda acumularii masive de trupe si exercitiilor militare din Belarus, de unde poate tinti Kievul, spun experti occidentali si oficiali…

- Ca raspuns la avertismentele președintelui american Joe Biden in contextul crizei dintre Rusia și Ucraina, Kremlinul a transmis, joi, intr-un comunicat de presa ca amenințarile cu sancțiuni ar putea incuraja Ucraina sa incerce sa rezolve pe cale militara conflictul de la

- Polonia a ridicat marti nivelul alertei de amenintare terorista cibernetica la nivel national in urma unui atac informatic asupra Ucrainei saptamana trecuta, adaugand ca noul nivel de alerta este preventiv, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Saptamana trecuta, Ucraina a fost lovita de un atac…