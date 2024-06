Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 60 de turiști romani aflați in Creta, care urmau sa se intoarca in țara, cu o cursa de avion programata joi dimineața, se afla in continuare pe aeroportul insulei grecești pentru ca avionul nu are pilot, a povestit un martor ocular la Antena 3.

- Grecia este una dintre destinațiile de vacanța preferate de romani. Plaje curate, apa cristalina și peisaje uimitoare, nu este de mirare ca se afla in topul preferințelor. Cu toate acestea, exista o țara cu plaje și apa identice, dar este mult mai ieftina. Țara nu cele mai frumoase plaje din lume La…

- Sezonul concediilor și al vacanțelor se apropie cu pași repezi, iar majoritatea romanilor și-au facut din timp rezervarile. Conform estimarilor tur-operatorilor, exista o noua destinație preferata de romani. Noua destinație de vacanța preferata de romani Specialiștii in turism spun ca numarul rezervarilor…

- Guvernul din Noua Caledonie a anunțat sambata ca aproximativ 3.200 de persoane au ramas blocate din cauza lipsei zborurilor comerciale spre și dinspre arhipelag, transmite AFP. Printre acestea se afla și trei romani care au anuntat autoritatile romane ca se afla in Noua Caledonie, a anunțat MAE. Purtatorul…

- Premierul Marcel Ciolacu a postat imagini din aeronava oficiala cu care revina in tara, alaturi de grupul de tineri blocati pe aeroportul din Dubai, el afirmand ca zambetele lor i-au dat energie cat toate cafelele baute in ultimele zile.