Zeci de tone de deșeuri din Italia au fost descoperit într-o curte din Bihor O cantitate de aproape 190 de tone de deșeuri aduse din Italia au fost gasite in curtea unei firme din Bihor. Deșeurile au fost descoperite in urma unui control al Garzii de Mediu. Gunoaiele constau in materiale textile, plastic și cauciuc. S-a descoperit ca deșeurile fusesera aduse din Italia. Cel mai probabil, acestea trebuiau sa fie arse. Potrivit comisarilor Garzii de Mediu, 23 de tone erau deșeuri textile, iar 165 de tone erau deseuri de plastic si cauciuc. Deseurile provenite din Italia au fost transportate cu zece TIR-uri, in perioada fabruarie – martie 2021 catre punctul de lucru al societatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent arata ca barba poate crește riscul de a dezvolta boala COVID-19, iar asta pentru ca face mai dificila protecția maștii. Cu alte cuvinte, vor ramane spații libere prin care coronavirusul ar putea sa intre. Unele modele de barba sunt mai potrivite decat altele atunci cand vine vorba despre…

- Primul model electric al Dacia a starnit interes pe piața, iar 4.000 de clienți au inregistrat precomenzi pe site-ul dedicat in primele 48 de ore de la lansarea vanzarii modelului Dacia Spring. Dacia a deschis configuratorul și site-ul dedicat precomenzilor pentru primul model electric al marcii de…

- Mario Draghi, noul prim-ministru al Italiei, a declarat ca executivul sau va fi “un guvern al protejarii mediului”, potrivit relatarilor din presa publicate la o zi dupa prima reuniune a cabinetului de ministri, transmite duminica dpa. “Guvernul nostru va fi unul care va proteja mediul”, ar fi declarat…

- Garda de Mediu Bihor a descoperit mai multe gropi de gunoi ilegale, in doua arii naturale protejate. Deșeurile, parțial acoperite cu pamant, erau aruncate pe malul raului Crișul Negru. Reprezentanții unei primarii au fost amendați cu 100.000 de lei. Gunoaiele au fost descoperite de comisarii…

- La nivel global, Romania se afla pe locul 14 in ceea ce privește campania de vaccinare anti-coronavirus. Țara noastra are o rata de 4,41 de doze administrate la suta de persoane. Romania este astfel peste media europeana depașind tari mai dezvoltate precum Germania, Franta, Italia și Polonia. „In Romania…

- Sistemul medical din Portugalia a ajuns la apogeu. In prezent in spitalele din țara mai sunt doar 7 locuri libere in secțiile de terapie intensiva. Germania și Austria vin cu o mana de ajutor. Conform Reuters, Germania urmeaza sa trimita medici și echipamente medicale in Portugalia, in timp ce Austria…

- Consilierii municipali din Chișinau s-au convocat pentru a continua ședința inițiata saptamana trecuta. Pe ordinea de zi figureaza mai multe decizii de privatizare a diferitor terenuri, dar și informație privind activitatea Societații pe Acțiuni Apa-Canal Chișinau.

- In urmatoarele zile, Italia intenționeaza sa intreprinda acțiuni in justiție impotriva Pfizer, din cauza intarzierilor legate de vaccinul sau impotriva coronavirusului, a anunțat, marți seara, șeful celulei de criza pentru pandemie, Domenico Arcuri. „Protectia sanatatii cetatenilor italieni nu se negociaza”,…