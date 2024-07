Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la o hala pentru depozitarea cerealelor din Dorobanți. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere și o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi. La locul evenimentului acționeaza și pompierii voluntari ai Serviciului Voluntar…

- Un lan de orz a ars, luni, intr-o localitate din județul Timiș. Incendiul s-a produs in urma unor scantei mecanice de la un utilaj agricol. Pompierii au reușit sa salveze restul suprafaței de cultura agricola și terenurile invecinate, de peste 60 de hectare. Luni dupa-amiaza, pompierii militari din…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați, azi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o bucatarie de vara in localitatea Budești.S-au deplasat de urgența la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Ramnicu Valcea și Secției de Pompieri Govora, cu: 4 autospeciale de stingere…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a emis, vineri seara, un mesaj RO-ALERT dupa ce in municipiul resedinta a izbucnit un incendiu cu degajari mari de fum la un depozit de mase plastice. ‘A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populatia din proximitatea zonei in care se manifesta incendiul,…

- ARAD. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi, o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de pe strada Renașterii…

- Incendiu intr-un sat din comuna Valea Lunga. Intervin pompierii din Blaj, cu o autospeciala Pompierii din Blaj au fost chemați sa intervina, duminica dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in satul Tauni din comuna Valea Lunga. Potrivit ISU Alba, din primele date, este vorba despre un…

- Duminica in jurul orei 12:00, pompierii militari ai Detașamentului Arad au fost solicitați sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor in urma producerii unui accident rutier in care a fost implicat un autoturism, in orașul Curtici.

- Pompierii intervin, marti, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua case de pe strada Culea Nicolae, din Sectorul 2 al Capitalei. Pompierii au extras o persoana decedata, relateaza News.ro.”Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum la o locuinta tip parter si la acoperisul celei de-a…