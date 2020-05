Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de tineri s-au strans, sambata seara, in Parcul Herastrau, unde au ascultat muzica si au dansat, imagini surprise in zona fiind postate pe retelele sociale. In filmulete se vede cum zeci de tineri asculta muzica si danseaza, fara a respecta vreo regula de distantare. Comentariile in mediul online…

- Cateva zeci de tineri s-au adunat pentrua petrece sambata noapte in Parcul Herastrau. Mai multe imagini care au fostpostate pe rețelele de socializare arata cum tinerii canta și danseaza pe muzicatare pusa de proprietarii unor terase de pe malul lacului.Tinerii nu respecta minima distanța sociala, nu…

- Locurile de picnic din Brașov raman inchise! Nu va grabiti la gratare, nici macar in grup de 3: primaria a decis sa tina inchise locurile de picnic. O serie de reguli sunt instituite in Brașov in starea de alerta! Incepand cu data de 15 mai 2020, odata cu instituirea starii de…

- Prefectura Buzau vine cu o serie de precizari, clarificari, informații extrem de utile pentru populație, cu privire la starea de urgența. „Cum se definește zona metropolitana in interiorul careia cetațenii nu au nevoie de declarație pe propria raspundere pentru a se deplasa ? Sunt considerate ca facand…

- Premierul Ludovic Orban afirma le atrage atentia celor care nu vor respecta regmentarile din starea de alerta ca vor fi initial informati, apoi avertizati, pentru ca la final sa le fie aplicate sanctiunile pecuniare. Acesta a mai adaugat ca ca "ar fi o lipsa de respect fata de majoritatea zdrobitoare…

- Chiar daca Ordonanța de Urgența 21/2004, pe baza careia a fost instituita starea de alerta, nu conține amenzi pentru cetațenii care nu respecta regulile impuse, iar legea privind starea de alerta intra in vigoare abia luni, avocata Elenina Nicuț afirma ca exista cadru legislativ pentru a-i amenda pe…

- HOTARARE nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel național și a masurilor de prevenire și control a infecțiilor, in contextul situației epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2 Art.1 Incepand cu data de 15.05.2020, se declara Starea de alerta la nivel național,…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat, intr-o intervenție la Digi 24, ca nu vrea sa comenteze decizia CCR legata de amenzile marite date in starea de urgența, dar a spus ca se vor gasi metode ca persoanele care nu respecta restricțiile, in starea de alerta, sa fie sancționate. „Nu vreau sa discut…