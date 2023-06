Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din Timișoara au intrat in alerta, in aceasta dimineața, la ora 1,45, ca un incendiu a izbucnit intr-un apartament de la etajul patru al unui bloc de pe strada Sirius. La locul intervenției au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara mecanica de lucru…

- Incendiu produs in noaptea de joi spre vineri, pe strada Sirius din Timișoara. Acesta a izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc cu patru etaje. Peste 30 de persoane s-au autoevacuat pana la sosirea pompierilor.

- Pasagerii unui tren, evacuati din cauza unui incendiu intr-un tunel din Tirol. Pasagerii unui tren de mare viteza au fost evacuati dupa ce trenul cu care calatoreau a luat foc intr-un tunel din provincia austriaca Tirol, transmite joi DPA. CITESTE SI BREAKING NEWS Doliu in familia regala: A murit…

- Flacarile au cuprins o hala de producție de aproximativ 2 mii de metri patrati dintr-o fabrica din Timișoara. In interiorul halei erau piese auto și vopseluri care au facut extrem de dificila intervenția pompierilor din cauza substanțelor inflamabile.

- Momente de groaza in sectorul 3 al Capitalei, acolo unde un apartament a fost curprins de flacari, focul riscand sa se extinda și la restul locuințelor. La fața locului, pompierii au intervenit de urgența, iar lcoatarii au fost evacuați inainte sa aiba loc o adevarata tragedie. Un barbat a fost dus…

- Pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de... The post Locatarii unui bloc de pe Cocorilor, evacuați din cauza unui incendiu izbucnit la un apartament appeared first on Special…

- Locatarii unui bloc din Gaești, județul Dambovița, au fost evacuați aseara, dupa ce un panou electric de la parterul cladirii a luat foc, informeaza Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența, anunța Rador.Opt persoane au fost asistate de echipajele de prim ajutor, iar doua persoane au fost…

