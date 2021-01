Zeci de timișeni surprinși zilnic fără mască, în ciuda amenzilor Continua verificarile autoritaților locale pentru respectarea masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții cu atribuții in domeniu, au controlat zone aglomerate, spații comerciale și au oprit in trafic mijloace de transport. La activitati au participat 273 de forte de ordine, fiind verificate […] Articolul Zeci de timișeni surprinși zilnic fara masca, in ciuda amenzilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

