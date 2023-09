Ieri, 17 septembrie 2023, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate, au fost legitimate 454 de persoane și au fost verificate 309 de autovehicule. Au fost constatate 134 de abateri de natura contravenționala, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi in valoare totala 41.815 lei. A fost retrase 5 certificate…