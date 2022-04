Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi, intr-un interviu pentru BBC , țarile europene care continua sa cumpere petrol rusesc ca-și „caștiga banii din sangele altora”. Zelesnki a dat exemplul Germaniei si Ungariei, pe care le acuza ca blocheaza eforturile de a impune un embargo UE asupra…

- Sefii serviciilor americane de informatii au considerat marti putin probabil ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie descurajat si ca acesta si-ar putea intensifica asaltul asupra Ucrainei, in pofida esecurilor militare in desfasurarea invaziei si a dificultatilor economice rezultate in urma sanctiunilor…

- Fostul campion mondial la sah Garry Kasparov (58 de ani), care a cerut, zilele trecute, puterilor internationale sa adopte o strategie militara si economica mai dura impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, crede acum ca acest razboi putea fi prevenit. "Daca se impuneau o parte din sanctiuni…

- Intr-o declarație consemnata de agenția TASS , miliardarul rus Alexey Mordashov spune ca ”nu am fost niciodata apropiat de politica”. TUI este una dintre cele mai mari firme de turism ale lumii, cu sediul in Germania. Alexey Mordashov este, conform Forbes, al patrulea cel mai bogat om din Rusia. Conglomeratul…

- Pe 26 februarie, 1+1 media group din Ucraina, impreuna cu principalele grupuri media din Ucraina , au inițiat oprirea canalelor TV de știri rusești pe piața internaționala. Au trimis o scrisoare deschisa catre furnizorii cheie de televiziune și OTT. Peste 20 de furnizori locali din Polonia, Australia,…

- Secretarul general NATO: Exista riscul real ca Rusia sa invadeze Ucraina Foto: Sorin Cealera Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat astazi ca exista riscul real ca Rusia sa invadeze Ucraina, însa a insistat ca România nu este singura, iar prezenta trupelor NATO aici arata…

- Directorul executiv si presedinte al Consiliului de administratie al companiei energetice germane E.ON, Leonhard Birnbaum, a anuntat, luni seara, ca tara sa trebuie sa continue sa se bazeze pe gazul natural din Rusia pentru a realiza tranzitia de la carbune si a scadea preturile la energie, informeaza…

- Țarile NATO incearca sa isi sporeasca prezenta in Europa de Est, in contextul unui posibil atac militar al Rusiei asupra Ucrainei. Incepand de la mijlocul lunii februarie, forțele aeriene din Germania vor trimite mai multe avioane de lupta in Romania. Este vorba despre trei avioane de lupta Eurofighter…