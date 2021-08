Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune de proporții a DNA Timișoara – astazi, procurorii anticorupție și polițiștii de la DGA au facut 11 percheziții in județele Timiș, Caraș Severin și Arad intr-un dosar in care este investigat modul in care a fost pus la cale un alt mecanism de fraudare a subvențiilor europene pentru animale.…

- La fel ca in fiecare an, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizeaza centre de admitere in opt județe, din intreaga regiune, pentru a veni in sprijinul candidaților la studii universitare. Pentru a veni in sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza și…

- Fabrica de frigidere Frigoglass de langa Timișoara a fot distrusa aproape in totalitate, in noaptea de sambata spre duminica. Incendiul a fost stins in jurul orei 05 dimineața de catre pompierii din Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Alba. La Frigoglass lucrau in jur de 1000 de persoane. Articolul…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, la o hala a unui producator de frigidere din comuna Sag. Rezervoare cu substante periculoase au fost scoase de pompieri in afara zonei afectate de incendiul care a cuprins o hala a unui producator de frigidere din comuna Sag, a anuntat purtatorul…

- O fabrica de echipamente frigorifice din comuna Șag, din județul Timiș, a luat foc in noaptea de sambata spre duminica, fiind nevoie de intervenția pompierilor din patru județe, relateaza Agerpres. Zeci de pompieri din Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin au intervenit pentru a stinge focul care…

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta seara la o hala a companiei Frigoglass, aflata la 20 de kilometri de Timișoara, imediat dupa Șag. ISU Timiș a mobilizat, in prima faza, 12 echipaje la fața locului, insa ulterior și mai mulți pompieri au fost trimiși pentru a lupta cu flacarile. In urma cu…

- Cutremur de suprafata in Romania. Seismul, resimtit la distanta mare de epicentru. Un cutremur cu magnitudinea 2,8 s-a produs duminica in Banat, Caras-Severin. A fost un cutremur de suprafata simtit la mare distanta de epicentru. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs duminica in Banat, Caraș-Severin. A fost un cutremur de suprafața simțit la mare distanța de epicentru. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs duminica, la ora 07.36,…