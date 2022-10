Zeci de străzi din Timişoara rămân luni fără apă caldă şi căldură Pentru remedierea unor defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, tot mai subreda, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum și a incalzirii in data de 24.10.2022, de la ora 9ºº pana la ora 15ºº, la PT Plevna. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 16 Decembrie 1989, Brașov, Caraiman, Gen. ... The post Zeci de strazi din Timisoara raman luni fara apa calda si caldura appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

