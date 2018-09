Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 5 septembrie 2018, se desfasoara la Constanta, cea de a V a editie a Olimpiadei Internationale de Lectura, competitie initiata si organizata de Ministerul Educatiei Nationale ce vizeaza abordarea lecturii de catre elevi ca abilitate de viata. Competitia va reuni 61 de elevi din Romania,…

- Toate produsele alimentare cu care vin cetatenii din Republica Moldova sau din Ucraina sunt confiscate la punctele de trecere a frontierei din judetul Botosani, pentru a evita raspandirea pestei porcine africane, produsele fiind distrusa sub ochii proprietarilor, transmite mediafax.ro.

- Salonul de Carte Bookfest trece Prutul pentru a treia oara. Ediția de anul acesta va avea loc in perioada 29 august-2 septembrie, la Moldexpo, și va reuni cele mai importante edituri din Romania și Republica Moldova, in 60 de standuri individuale, cu o oferta de peste 50.000 de volume.

- Sportivi din Romania, Ungaria si Republica Moldova se vor intrece la concursul Strong Man Carei. Competitia va avea sambata, 11 august, in Parcul Dendrologic din municipiu. Concursul va incepe la ora 15.00. Anul trecut concursul a fost castigat de catre sportivul Sucman Rodion, din Republica Moldova,…

- La 18 ani de la prima editie, Festivalul National de Creatie si Interpretare Mamaia Copiilor continua sa promoveze fara intrerupere tinere talente, fiind, totodata, o rampa de lansare pentru artisti in devenire, cu varste cuprinse intre 4 si 16 ani, confirmand inca o data faptul ca este cea mai mare…

- UPDATE: "Autocarul Federatiei Romane de Handbal a suferit un accident in Muntenegru, la 5 km de granita cu Serbia. Toti cei ce se aflau in masina sunt bine, in afara oricarui pericol. In momentul de fata sunt preluati de un autocar din Muntenegru pentru a ajunge la Hotelul Berane, unde vor innopta si…

- In perioada octombrie 2017 – iunie 2018, echipa “Let`s Do It, Romania!” a desfașurat “Let`s Get Green!”, cea mai complexa competiție naționala dedicata unitaților de invațamant, cu scopul de a promova un comportament responsabil fața de mediu.